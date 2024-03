La Direzione regionale Musei Piemonte fa sapere che, a partire da, domani giovedì 14 marzo, riapre al pubblico l’Area archeologica di Libarna, a Serravalle Scrivia, da circa un anno accessibile solo su prenotazione a causa della carenza di personale. La recente assunzione di unità addette alle mansioni di accoglienza, fruizione e vigilanza rende nuovamente visitabile il sito archeologico, testimonianza fondamentale della romanizzazione della regio IX Liguria, una delle undici divisioni regionali in cui Augusto ripartì l’Italia.

La riapertura è accompagnata da un programma di eventi sviluppato con il sostegno e la collaborazione del Comune e l’Associazione Culturale Libarna Arteventi, con attività didattiche, spettacoli teatrali, concerti e visite guidate tematiche. In particolare, da aprile è previsto un ciclo di conferenze nel Palazzo Municipale di Serravalle, dedicato a temi di archeologia e valorizzazione del territorio, con la partecipazione di studiosi, archeologi e docenti universitari, mentre fino a giugno sono possibili visite guidate per le

scolaresche e, a chiusura dell’anno scolastico, si svolge la rassegna teatrale

Un presente antichissimo – classici in scena – che vede sul palcoscenico gli studenti dei licei della provincia di Alessandria. Sempre a giugno sono previste visite tematiche in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, così come a settembre per le Giornate Europee del Patrimonio. In estate torna anche l’appuntamento con il Concerto del tramonto dell’Orchestra Classica di Alessandria. Ma non solo. Venerdì 19 luglio l’Area archeologica rivive ancora come scenario per il concerto di Angelo Branduardi, nell’ambito di Attraverso Festival, manifestazione che porta artisti e spettacoli di rilievo in location suggestive per peculiarità storiche, culturali e naturalistiche, nei territori di Langhe, Monferrato, Roero e Appennino Piemontese.