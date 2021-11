Per Natale Tortona si illumina grazie alle aziende e agli enti del territorio

Stanno per partire le iniziative natalizie allestite grazie al contributo di enti del territorio e alle sponsorizzazioni delle aziende tortonesi. Il prossimo fine settimana nelle vie e piazze principali del centro storico si accenderanno le luminarie installate a cura dell’Unicom e delle attività commerciali con il contributo del Comune e di Simecom.

Per creare l’atmosfera magica del Natale, oltre agli alberi addobbati l’amministrazione comunale riproporrà le grandi strutture luminose che lo scorso anno avevano ottenuto numerosi apprezzamenti, ma con forme nuove e tutte diverse.

Gli appuntamenti prenderanno il via il 28 novembre con la fiera di anticaglie «Cantarà e Catanaj». L’8 dicembre l’Accademia Perosi organizzerà eventi itineranti per le vie del centro con l’esibizione di nuovi talenti musicali e del coro di voci bianche in piazza Duomo. Il 12 dicembre, in Cattedrale, concerto di Natale dell’Ensemble Vocale Ambrosiano e le voci bianche dei Musici Cantori di Milano diretti da Mauro Penacca, promosso dal Perosi Festival. Il 23 dicembre, al Teatro Civico, il musical per famiglie «Il Gruffalò», liberamente tratto da un best seller che ha ispirato anche un film d’animazione. Il 6 gennaio, sempre al Civico, uno spettacolo a cura di Gestione Ambiente per educare i bambini al riciclo.

Ci saranno anche eventi in Biblioteca e iniziative del Tavolo della Cultura nelle frazioni.

«La collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e l’aiuto degli imprenditori tortonesi ci ha consentito di accendere le luci del Natale in città, come avvenuto negli ultimi due anni – spiega il vice sindaco e assessore a Commercio e Manifestazioni, Fabio Morreale -. L’obiettivo è di favorire un clima di festività e di sostenere gli operatori economici. Il calendario di eventi è stato messo a punto nel rispetto delle normative anti Covid, coinvolgendo le diverse realtà cittadine».