Pernigotti: sulla tavola di Natale arriva il panettone Pepita.

In occasione delle festività natalizie, Pernigotti entra, per la prima volta, nel mercato dei panettoni.

La storica azienda dolciaria, fondata nel 1860 a Novi Ligure, ha presentato a sorpresa il Panettone Pepitas nel formato da 750 grammi, caratterizzato da una farcitura al gianduia al latte e una copertura con cioccolato fondente e nocciole intere di produzione italiana. “Con il nostro panettone entriamo in un mercato molto affollato e che vede la presenza di molti player con prodotti per tutti i gusti e le tasche, ma comunque apprezzati dal pubblico italiano”, spiega Luigi Leonetti, Sales and Marketing director di Pernigotti. “Il nostro obiettivo è offrire ai consumatori la stessa esperienza delle nostre famose barre di cioccolato e nocciole Pepitas e di proporre sul mercato uno dei brand che rappresentano per definizione le feste natalizie soprattutto nel centro-sud d’Italia in categorie diverse, ma legate dalla stessa occasione di consumo”.

Oltre al Panettone Pepitas, Pernigotti è presente sugli scaffali dei principali punti vendita della GDO in tutta Italia con altri prodotti legati ai consumi nel corso delle festività natalizie: i classici torroni alle nocciole e alle mandorle; o i golosissimi torroni bianchi morbidi realizzati da sempre con zucchero e miele, senza sciroppo di glucosio. Grande ritorno poi per i Cherubini, assenti dai punti vendita da ben quattro anni disponibili in tre versioni: alla nocciola o alla mandorla, morbidi alla nocciola e alla mandorla e ricoperti di cioccolato.

Naturalmente sono presenti sul mercato altri prodotti Pernigotti, a partire dal Nocciolato e le stecche di cioccolato e nocciole Pepitas in tre versioni: classico, fondente e bianco, Tra le novità troviamo i mini-Pepitas e le stecche Pepitas XL. Immancabili, infine, gli iconici Gianduiotti in tre versioni e i Cremini e la novità del Cremino classico XL.