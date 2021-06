Pratolungo e il suo Anello tra vigneti e boschi su strade e sentieri storici.

Due ore di cammino tra vigneti, boschi e panorami sull’Appennino. È l’Anello di Pratolungo, il percorso escursionistico di circa 7 km che inizia e fa ritorno nella frazione di Gavi, voluto dal Rotary club Gavi Libarna e dalla pro loco di Pratolungo, corredato da audioguide scaricabili da dal sito www.rotarygavilibarna.org/anellodipratolungo, da cui si possono conoscere anche le attività produttive e di accoglienza del territorio. Il sentiero fa parte dei percorsi del Cammino del Piemonte sud (www.piemontesud.it), ideato da Francesco Arecco e da Danilo Repetto, rispettivamente consigliere e presidente delle Aree protette dell’Appennino Piemontese. “L’anello- spiegano dal Rotary – ripercorre sentieri storici per questa frazione di Gavi ma anche vie di importanza nazionale, percorse in passato, per citare un uomo illustre, dal Barbarossa. Il sentiero ha una difficoltà medio-bassa, fra il turistico e l’escursionistico, è stato testato da una quindicina di rotariani e amici della Pro Loco di Pratolungo con la guida di Massimo Mazzarello”. Nella serata di giovedì 17 giugno, giorno dell’inaugurazione, all’agriturismo La Baita, a Pratolungo, è stata scoperto il cartello informativo del sentiero e consegnato alla Pro Loco di Pratolungo.

Sono state inoltre consegnate ai partecipanti le mappe del sentiero, che saranno distribuite a Gavi e nei Comuni limitrofi, per diffondere la conoscenza di questo anello. Durante la cena è stato conferito il Prix Servir all’ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese, in persona del Presidente Danilo Repetto. “Questo premio – sostiene il club -, che comporta anche un contributo in denaro, è conferito ogni anno dal Club Rotary Gavi Libarna a una associazione che ha svolto una particolare attività di assistenza o sviluppo sul territorio. L’Ente premiato ha sviluppato in questi anni progetti ambiziosi e inclusivi come il Cammino del PiemonteSud e il Festival Permanente del PiemonteSud e quindi merita l’appoggio e il riconoscimento del club. Nell’ambito della stessa serata Walter Ansaldi ha ricevuto dal Presidente Giancarlo Laguzzi l’importante onorificenza Paul Harris, destinata ai rotariani che si impegnano in progetti di successo, per il suo lavoro al convegno che il Club organizzerà a settembre prossimo per lo sviluppo del territorio tramite la messa in rete e gli strumenti innovativi”.