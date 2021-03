Si intitola “Pratolungo – i sentieri, la fauna, la flora, le immagini e le orchidee” il libro pubblicato dalla pro loco di Pratolungo e scritto dai ragazzi del servizio civile che si è svolto presso l’associazione con l’obiettivo di studiare il territorio della frazione di Gavi in particolare con i suoi sentieri e la flora. In particolare, le tante orchidee che crescono sulle colline verso Cheirasca, Sottovalle e Arquata. Trenta le specie di orchidacee presenti, alcune davvero bellissime.

Fra i sentieri, il 299, che da Pratolungo inferiore porta in località Crociera e poi alla cascina Cappelletta e poi scende alla fonte Canaein, sulla quale si trova un carpino centenario e purtroppo prosciugata negli ultimi anni. Ricchissima la fauna: pernici rosse, cinghiali, caprioli, gheppi, upupe, sparvieri, anfibi come la salamandra e i rospi, allocchi e civette, serpenti. Un luogo da scoprire e da vivere, tenendo anche conto che lungo i suoi corsi d’acqua sono ricercatissimi i tartufi, piccolo tesoro quasi tenuto nascosto ma che andrebbe invece promosso ufficialmente come una delle ricchezze locali.