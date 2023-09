Prosegue Hortus Conclusus, tanti spettacoli e ospiti di qualità.

Hortus Conclusus è la fortunata manifestazione culturale indipendente, ideata e diretta da Andrea Lanza, che dal 2015 si svolge nelle corti e nei giardini del centro storico di Novi Ligure. Oltre cinquanta eventi, spettacoli teatrali, di danza, concerti, film, conferenze, workshop e dibattiti che coinvolgono adulti, ragazzi e bambini, si alternano nei piccoli e suggestivi palcoscenici messi a disposizione dalla cittadinanza.

Dopo un inizio denso di emozioni, incontri di qualità e tanta presenza di pubblico, la seconda settimana del festival prosegue con l’énsemble milanese Collettivo distanza che, martedì 19 settembre alle 18,30, sarà # inhortus per presentare, per la prima volta in Piemonte, il nuovo spettacolo dal titolo “Inevitabile tempesta”, di Giovanna Mori, con Laura Anzani, regia di Ettore Distasio. Inevitabile Tempesta è il racconto di una donna che come tante altre, ad un certo punto, in un luogo ed in una situazione non prevista, si ricorda di sè.

Lo spettacolo si svolgerà presso la Domus di vicolo Bianchi a Novi Ligure. La durata è di 1h e 10 minuti.

A seguire, giovedì 21 settembre alle 21, ci sarà #inhortus un prestigioso appuntamento con uno dei massimi grecisti viventi, che ha studiato filosofia antica a Pisa con Giorgio Colli: Angelo Tonelli che dialogherà con il poeta Paolo Gera. L’incontro della durata di 1 ora e 10 minuti, si intitola “I greci in noi. Dalle origini della nostra cultura alla deriva transumanista”; temi e contenuti dell’ultimo libro del più importante grecista italiano.

Il colloquio si svolgerà nella corte di Barbara in via Cavanna, 11 naturalmente a Novi Ligure.

Per informazioni: https://linktr.ee/inhortus- +39 333 99 70 358