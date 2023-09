Il 23 e 24 settembre il Comune di Arquata Scrivia propone la rassegna Ar.Qua.Tra. 2023, che da ormai 15 anni celebra l’artigianato, la qualità e alla tradizione. Questa edizione avrà come titolo “Terre di Saperi, Terre di Sapori” e propone un percorso culturale ed enogastronomico variegato. Tante le novità: dallo show cooking con lo chef Martina alla scoperta dei segreti del pesto con Roberta Maresca, alla grande Isola gastronomica con piatti tipici e balli Occitani. Non mancheranno poi eventi culturali quali “Arte a palazzo”, con una meravigliosa mostra curata dal Bonsai club di Alessandria, mentre sabato alle 10,30, in biblioteca, si terrà la presentazione del libro di Lucia Carrea “C’era una volta una musica”. Musica che in paese si potrà apprezzare domenica pomeriggio con l’esibizione dei giovani delle bande della provincia e quella della Corale arquatese con il Coro Blue Skies di Bologna. Il proseguio del viaggio tra i Tesori Culturali, già iniziato nel 2022 con una collaborazione con l’Università dei Beni Culturali di Torino, prevede in questa kermesse sabato 23, alle 17, presso Palazzo Spinola, la presentazione del libro “Il sistema idraulico di Libarna e il suo acquedotto”:

un tassello importante si aggiunge alla storia locale grazie agli appassionati studiosi Paolo de Vingo dell’Università di Torino, del geologo Sergio Pedemonte e dell’archeologo Marco Tremari. Il borgo antico, museo di se stesso con le visite prenotabili in occasione degli Oltregiogo Days, ospiterà laboratori, la mostra di presepi di Arquator, il mercato contadino e tanti artigiani, oltre agli spettacoli del Teatro della Juta. In piazza Bertelli prenderà forma l’inedita “Accademia dei giochi”, appositamente pensata per far divertire e avvicinare ai diversi giochi: da quelli da tavolo a una sezione per i piccoli, aree con giochi giganti come i Mikado, Forza 4. Ci saranno anche i fantastici animatori di Arceam, che proporranno anche il laboratorio “vegetalARTE” in cui la creatività sarà la carta vincente. Sempre in Piazza Bertelli i Rangers metteranno in azione una teleferica, faranno conoscere i cani da soccorso e la loro rilevante attività che sabato mattina li vedrà protagonisti davanti alla loro sede con i rappresentanti di Arquata del Tronto, a cui verrà dedicato il particolare momento. In via Libarna bancarelle e negozi e locali aperti.