Non sarà solo la presentazione di un libro, ma un omaggio all’amore e alla festa degli innamorati con persone di tre generazioni diverse che racconteranno perchè festeggiano San Valentino e cosa rappresenta per loro.

S’intitola «San Valentino nelle storie dei Tortonesi» l’evento in programma oggi, venerdì 14 febbraio, alle 17,30, in Biblioteca, con letture di storie d’amore tratte dall’ultimo libro di Angelo Bottiroli.

«Non ricordiamo che in passato il Comune di Tortona o uno dei 40 comuni del Tortonese, abbia deciso di rendere omaggio al 14 febbraio, San Valentino, Festa degli innamorati, con qualcosa di speciale – dice Bottiroli -. Ebbene, quest’anno accadrà. E tutto nasce dalla semplice idea di trasformare uno dei tanti appuntamenti organizzati dalla Biblioteca civica di Tortona nell’ambito della rassegna «Libri dal vivo» in qualcosa di diverso e speciale».

La presentazione del libro si risolverà in meno di dieci minuti per lasciare spazio agli interventi e alla fine chi vorrà, tra il pubblico, potrà raccontare la sua storia.

Con l’autore e l’assessore alla Cultura Fabio Morreale parleranno: Anna Sgheiz, presidente della Commissione Cultura e Turismo; Matteo Fantone, presidente della Commissione Istruzione; Fabrizio Falchetto, pittore, scultore e artista, insieme a sua moglie, Giovanna Franzin, insegnante ed esperta d’arte.

Nel corso dell’evento Manuela Marini e Cinzia Rescia leggeranno tre brani tratti da altrettante storie d’amore – Annamaria, Johnny, Paolo & Laura – contenute nel libro “Storie” che parla della vita di 27 tortonesi.

«Il cliché dell’evento- spiega Bottiroli – è costante, con tre interventi dal vivo e lettura di tre storie secondo questa sequenza: una donna, un uomo, una coppia. Tutti i presenti riceveranno in omaggio 3 delle 27 storie contenute nel libro, diverse da quelle che verranno lette nel corso dell’evento. Tre storie che parlano comunque di amore: Enrica (per il padre), Paola (per gli animali e la cultura) e Maria Teresa (per la libertà e contro i pregiudizi)».

Gli innamorati presenti in coppia, potranno acquistare il libro (autografato dall’autore) a prezzo di costo: 10 euro anzichè 17.

L’ingresso alla manifestazione è libero.