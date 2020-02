Appuntamenti in Val Borbera per il fine settimana

Cabella Ligure

La pro loco di Cabella Ligure, insieme alla Corale Alta Val Borbera, organizzano per sabato 15 febbraio, alla “Polentata di Carnevale”. Il tema del menù è ovviamente la polenta, da scegliere in tutte le sue declinazioni: cinghiale, capriolo, formaggi e funghi. Le chiacchiere carnevalesche chiuderanno la cena ma, non la serata che proseguirà con la lotteria “Pesa la maschera” e con la musica. Gli organizzatori invitano i partecipanti ad indossare un costume. Il costo tutto compreso è di 18 euro e, il ricavato sarà impiegato per la “Festa della musica 2020”, si terrà in estate. La festa avrà inizio alle 20 nel salone delle ex scuole di Cabella Ligure. Per info e prenotazioni: 3400845368 – 3406420997 – 3409881547.

Borghetto Borbera

Scendendo in Bassa Valle, nel centro fieristico Docup di Borghetto Borbera, domenica 16 febbraio, la pro loco di Persi propone la “Sagra dello Stoccafisso”. Dalle 12.30, frittelle di baccalà, stoccafisso bianco e rosso con polenta. Per info e prenotazioni: 3391031116.