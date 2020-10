Scuole chiuse ad Arquata per due alunni positivi al Covid.

Scuole chiuse, domani, 19 ottobre, ad Arquata Scrivia. Il dirigente scolastico ha disposto l’attivazione della didattica a distanza per gli alunni della media e della elementare dopo che, nella giornata di venerdì, l’Asl ha segnalato due casi di positività. Si tratta di un alunno della scuola media e di un altro alunno della elementare, entrambi asintomatici e presenti a scuola fino al 14 ottobre. Disposta inoltre la riduzione dell’orario della materna: le lezioni si svolgeranno alle 8 alle 13 poiché a mensa non sarà disponibile poiché dovrà essere sanificata in quanto viene utilizzata anche dagli alunni della elementare e della media comprese le classi frequentate dai due alunni positivi.

La didattica a distanza proseguirà, invece, a Serravalle Scrivia per la scuola media. Le lezioni in classe erano state sospese da lunedì scorso fino a venerdì poiché un’alunna era risultata positiva al coronavirus e molti docenti era stati messi in quarantena. Il dirigente scolastico ha quindi fatto sapere che per questi docenti la quarantena proseguirà poiché l’esito dei tamponi non è ancora stato reso noto. Le lezioni dovrebbero tornare alla normalità mercoledì.