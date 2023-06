Serravalle Scrivia: “Francesco De Gregori. Pezzi di Vetro”.

Si conclude domani, giovedì 15 giugno, il primo nucleo tematico dei Library Concert.

Dopo De Andrè e Bob Dylan, nel terzo appuntamento che si terrà alle 17 nella Biblioteca Comunale di Serravalle Scrivia, Roberto Paravagna, giornalista, scrittore, conduttore televisivo e musicista, tra parole e musica, ci avvicinerà a un autore di testi tra i più suggestivi, rivoluzionari e poetici della canzone d’autore italiana: Francesco De Gregori.

Un filo preciso collega questi grandi artisti: un gioco di influenze reciproche, collaborazioni, rivisitazioni. De Gregori, il più giovane, chiude il cerchio: “L’ammirazione sconfinata per De André- dichiarò in un’intervista– mi ha convinto a provare a fare questo mestiere. E poi Bob Dylan”

Intellettuale e appassionato di musica popolare come Bob Dylan, ha sempre avuto come riferimento la grande poesia europea e italiana del Novecento (Pasolini, tra tutti) che ha utilizzato come punto di partenza per il proprio originalissimo talento, nutrito da una sensibilità altissima e da un capacità compositivo-melodica che hanno reso le sue canzoni dei capolavori.