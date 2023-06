Domenica torna la Stragavi: di corsa fra le colline intorno a Gavi.

Un percorso di 8 chilometri per la Stragavi, corsa podistica in programma a Gavi domenica 18 giugno. La Pro loco e l’associazione CamminaNovi di Novi Ligure danno appuntamento dalle 7,30 presso la sede della Croce Rossa, in via Bosio, vicino alla piscina, dove alle 9 i partecipanti partiranno alla volta del centro storico di Gavi, passando in via XX settembre, via Mazzini e via Garibaldi per dirigersi verso il Portino e percorrere la via delle antiche mura. Il gruppo arriverà quindi nella strada per Parodi per affrontare la salita verso Nebbioli e località Zerbetta. Da lì i corridori arriveranno alla cascina Maruffa per scendere poi nella strada per Bosio e fare ritorno alla piscina di Gavi. All’evento sportivo ci si potrà iscrivere entro venerdì telefonando al numero 347/5896241 oppure domenica mattina prima della partenza. La quota di iscrizione è di 8 euro.