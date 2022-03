Serravalle Scrivia:  “Il ricettario della felicità” dei  “Topini di Biblioteca”

Un ulteriore segnale di ripartenza post Covid, arriva dalla Biblioteca Comunale “Roberto Allegri” di Serravalle Scrivia che ripropone “Topini di Biblioteca”, l’appuntamento con la lettura ad alta voce dedicato ai più piccoli.

Quattro le date in calendario: venerdì 11 e 25 marzo, 1 e 28 aprile. L’orario dell’appuntamento è fissato alle 17 e gli incontri si terranno nella “Sala Bambini” della Biblioteca Comunale.

Per questa primavera lo staff della Biblioteca ha scelto di dare agli incontri di lettura ad alta voce un filo conduttore comune, espresso nel titolo “Il ricettario della felicità: l’amore succede”.

Un ciclo di letture con l’intento di esaminare l’amore sotto varie sfaccettature, dal profilo romantico a quello familiare, per cercare di comprendere come la potenza di un sentimento così grande riesca a colmare il senso di solitudine e tristezza, facendoci sentire completi e perfetti nelle nostre imperfezioni.

Nel libro Tram 28 di Davide Calì, seguiremo le avventure di un autista che, con manovre bizzarre, si trasforma in Cupido, riuscendo a far dichiarare anche i cuori più timidi. L’ultimo giorno di lavoro, però, una volta sceso dal Tram 28, si ritrova solo. Il destino avrà in serbo qualcosa per lui?

Ci sposteremo poi nelle magiche illustrazioni di Taro Miura con i volumi La grande principessa e Il piccolo re. Due albi illustrati che trasmettono la forza dell’amore genitoriale, capace di qualunque sacrificio per i propri figli, e di quello filiale, che permette di affrontare la vita con rinnovato entusiasmo e capire che non esistono imperfezioni o difetti agli occhi di chi prova un affetto sincero e disinteressato.

Infine, “L’amore succede” affronta con delicatezza la tematica complessa dell’adozione, facendo commuovere tutti i lettori di fronte alla gioia di chi, dopo una lunga ricerca, finalmente riesce a trovarsi.

I bambini dovranno essere dotati di mascherina FFP2.

“Topini di Biblioteca” è un’iniziativa che la Biblioteca di Serravalle Scrivia organizza da anni aderendo al progetto nazionale “Nati per Leggere” che ha l’ obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 5 anni.

Per info: 0143/634166–633627, mail: [email protected]