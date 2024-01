Per costruire il nuovo ponte Gavi vuole rinunciare, per adesso, a progettare la circonvallazione e ad altre opere. La giunta comunale deve far fronte all’incremento dei costi dell’infrastruttura che sostituirà il guado sul Lemme, a rischio chiusura a ogni piena del torrente mettendo in difficoltà la viabilità della Val Lemme. All’appello mancano 700 mila euro: il costo dell’opera è infatti salito da 3,5 a circa 4,2 milioni di euro. I fondi erano stati ricavati dal Progetto condiviso del Terzo valico, con cui il Comune intendeva realizzare anche nuovi parcheggi (370 mila euro) e un sistema di informazione turistica (150 mila euro). In particolare, la progettazione della circonvallazione (180 mila euro), attesa da decenni per liberare il centro storico dal traffico. La giunta ha chiesto al commissario del Terzo valico, Calogero Mauceri, di poter modificare l’intesa con Rfi sui fondi ottenuti, utilizzando i 700 mila euro per il ponte e non dovrebbero esserci problemi in questo senso. Il sindaco Carlo Massa assicura che l’amministrazione comunale non ha rinunciato alla nuova strada esterna al paese: ci sono da tempo contatti con il ministero delle Infrastrutture per ottenere comunque i fondi per la progettazione. I lavori per il ponte partiranno quest’anno, secondo i programmi del Comune.