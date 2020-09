Il Festival “Settimane Musicali Internazionali” sarà domani, 5 settembre, a Silvano d’Orba, con il concerto dal titolo “Il pianoforte e l’opera”, in programma alle 21,15 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Si esibirà Alessandro Marano, pianista di Cosenza che, come spiegano gli organizzatori della rassegna, “ha ottenuto premi, menzioni speciali, borse di studio e riconoscimenti in più di cinquanta concorsi pianistici nazionali ed internazionali; svolge una intensa attività concertistica, in Italia e all’estero (Svizzera, Spagna, Ungheria, Romania, Bulgaria, Austria, Francia, Repubblica Ceca, Russia, Grecia, Gran Bretagna), riscuotendo ovunque calorosi apprezzamenti da parte del pubblico e della critica. Solista apprezzato per la serietà e la profondità delle sue interpretazioni, si dedica alla ricerca, allo studio e all’esecuzione delle composizioni di Franz Liszt e altri autori”.

A Silvano Marano suonerà musiche di Ludwig van Beethoven, Giuseppe Verdi e Fryderyk Chopin. La rassegna itinerante è organizzata dall’associazione Musica&Cultura Pentagramma insieme all’Associazione Oltregiogo con il patrocinio dei Comuni che ospitano i concerti. Il ricavato delle offerte andrà alla ricerca per la lotta contro il cancro e precisamente alla Lilt di Novi Ligure. In base alla normativa anti Covid è necessario telefonare al numero 342/6264764 per prenotare fino all’esaurimento dei posti disponibili.