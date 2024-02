Soccorse dai Vigili del fuoco due escursioniste sulle Strette di Pertuso.

Due escursioniste, accompagnate dal loro cane, oggi pomeriggio, domenica 18 febbraio, stavano percorrendo un sentiero tortuoso, in prossimità della località strette di Pertuso nel comune di Cantalupo ligure, quando trovandosi in grave difficoltà, anche perché erano già le 17.30 e le tenebre sarebbero arrivate da lì a poco, sono riuscite a lanciare un Sos. Sono così intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Novi Ligure che, alle 18.30 sono riusciti a raggiungere le due escursioniste e, dopo circa 45 minuti di camminata le hanno riaccompagnate in sicurezza nel luogo dal quale erano partite.

Le loro condizioni di salute e del loro cane sono buone.

L’intervento si è concluso alle 19.30 circa.