Immancabile anche nel 2023 l’appuntamento benefico con “Ciao Funta” a Voltaggio. Sabato 8 luglio una giornata all’insegna della beneficenza tra sport, buona tavola e comicità per ricordare Andrea Fontana, “il Funta” a 15 anni dalla sua scomparsa a soli 33 anni. A portarselo via è stata la leucemia, per questo da allora, ogni anno, i suoi amici di Voltaggio e non solo organizzato questo evento per raccogliewre fondi a favore della lotta contro questa malattia, aiutando l’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie, sezione di Alessandria e Asti. Si comincerà alle 16, nel campo sportivo “Benasso”, con un quadrangolare di calcio tra le squadre formate dai tanti amici del “Funta”. Alle 19 la cena nell’area sagre e dalle 21 la serata di cabaret. Sul palco i “Soggetti Smarriti”, duo comico ligure composto da Marco Rinaldi e Andrea Possa, già ospiti di “Ciao Funta” negli anni scorsi, specializzati nella satira di costume e di attualità. Con loro un altro comico ligure, Stefano Lasagna, che si esibisce spesso in coppia con Carlo Denei nello spettacolo “Di cabaret si muore”. Previsto l’intervento del medico Giovanni Zingarini, presidente della sezione Ail di Alessandria e Asti. La raccolta fondi pro Ail è andata avanti anche con il Covid: nonostante la festa sia stata annullata, nel 2020 gli aiuti per ricordare Andrea, grande tifoso del Genoa, sono stati raccolti on line. Inoltre, lo scorso anno il Sampdoria Club di Voltaggio ha messo all’asta una serie di indumenti sportivi della Sampdoria donati dal calciatore norvegese Morten Thorsby, ceduto all’Union Berlino. L’obiettivo era aiutare gli organizzatori del “Ciao Funta” e l’Ail.