Sul palco del Teatro della Juta arriva il fascino narrativo di Ascanio Celestini

Prosegue con grande successo la stagione “Superhuman” che, sabato 8 febbraio alle 21 al Teatro della Juta di Arquata Scrivia, ha in cartellone un evento davvero speciale, con un ospite di grande spessore, Ascanio Celestini con “Radio Clandestina”.

Lo spettacolo, di cui Celestini è anche autore, è tratto dal testo “L’ordine è già stato eseguito” di Alessandro Portelli e racconta uno degli episodi più tragici dell’occupazione nazista in Italia, la strage delle Fosse Ardeatine.

“Il 23 marzo 1944 i Gruppi d’Azione Patriottica attaccano una colonna tedesca di polizia in Via Rasella. il 24 marzo per rappresaglia i nazisti uccideranno 335 persone in una cava sulla via Ardeatina. il 25 marzo sui giornali di Roma compaiono le parole dei nazisti che annunciano tanto l’azione dei partigiani quanto l’eccidio che seguì. Questa sembra una storia che inizia un giorno e termina due giorni dopo, che si consuma in poche ore. In Radio Clandestina questa storia di poche ore viene inserita nella storia dei 9 mesi di occupazione nazista a Roma, e poi in quella dei 5 anni della guerra, dei 20 anni del fascismo: nella storia orale di Roma che diventa capitale e inizia velocemente a cambiare. Questa non è la storia di quei tre giorni, ma qualcosa di vivo e ancora riconoscibile oggi nella memoria di una intera città. “mi è spesso capitato” – dice l’autore dello spettacolo – “di parlare del progetto al quale stavo lavorando e dopo un attimo vedere la cassiera del bar o il tecnico del teatro che mi si avvicinava dicendomi ‘io sono il figlio del ragazzino che giocava a pallone a via Rasella il giorno dell’azione partigiana’ o ‘io mi chiamo Carla perché mio nonno si chiamava Carlo ed è morto alle Ardeatine’ … All’inizio mi sembravano casualità, ma poi riflettendoci non è difficile capire che 335 morti alle Ardeatine hanno alle spalle centinaia di famiglie, migliaia di persone”

Ascanio Celestini, attore, regista e autore teatrale italiano è considerato uno dei rappresentanti più importanti del nuovo teatro di narrazione. I suoi spettacoli, preceduti da un approfondito lavoro di ricerca, hanno la forma di storie narrate in cui l’attore-autore assume il ruolo di filtro con il suo racconto, fra gli spettatori e i protagonisti della messa in scena. Cicoria. In fondo al mondo – Pasolini, Fabbrica, La pecora nera. Elogio funebre del manicomio elettrico, Lotta di Classe, Barzellette, sono solo alcuni dei testi portati in scena in tanti anni di carriera dall’attore romano.

La stagione Superhuman è realizzata dall’Associazione Commedia Community in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e con il patrocinio del Comune di Arquata Scrivia e del Comune di Gavi.

