Tornano a casa tre dipinti del ‘600 genovese. Sabato 15 ottobre, nell’abbazia di San Remigio, a Parodi Ligure, sarà presentato il restauro su tre opere un tempo custodite nella chiesa oggi diventata luogo di cultura e poi trasferite a Cadepiaggio quando venne costruita la nuova parrocchia, negli anni Sessanta. Sono “Il miracolo di Sant’Antonio” e ”L’adorazione dei magi”, attribuiti a Giovanni Lorenzo Bertolotto (1640-1721), e “La Resurrezione di Lazzaro”, di Giovanni Carlone. Le condizioni delle tre tele erano pessime, così due anni fa, grazie all’interessamento del Comune, vennero avviate dalla parrocchia le operazioni di restauro nel Centro per il restauro di Venaria Reale da parte degli studenti del corso di Conservazione e restauro dei beni culturali dell’Università di Torino. A Venaria ci sono altri tre dipinti un tempo presenti a San Remigio in attesa di essere anch’essi riportati all’antico splendore. Per festeggiare il ritorno a Parodi delle prime tre opere sabato, alle 10, interverranno Liliana Rey Varela, funzionaria della Soprintendenza Archeologica; Alessandro Gatti, docente del Centro per il restauro di Venaria Reale, e Maurizio Romanengo, storico dell’arte. Il sindaco, Carolina Ruzza, farà il saluto iniziale mentre le conclusioni toccherranno al parroco, don Alvise Leidi. Le tele potranno essere ammirate a san Remigio fino al 30 ottobre, con visite il sabato e la domenica dalle 15 alle 18. Il 22 e 23 ottobre, in occasione degli Oltregiogo Days, l’orario di apertura sarà esteso dalle 9 alle 17.