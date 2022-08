Un fine settimana d’agosto in Val Borbera

A Cabella, la musica nel cinema.

“Musica istruzioni per l’uso” è il titolo dell’incontro proposto dalla pro loco di Cabella Ligure, in calendario questa sera, sabato 6 agosto alle 21 in Piazzetta Repetti. Il tema della serata è “La musica inserita nel cinema”; saranno proiettati spezzoni di film intervallati da una colonna musicale spiegate da un esperto di eccellenza, il musicologo Massimo Arduino, presidente dell’Associazione Teatro Carlo Felice di Genova e giornalista del mensile “Il mondo della musica”.

Sempre a Cabella, ricordiamo il mercatino dell’antiquariato allestito nei giardini pubblici di piazza della Vittoria per l’intera giornata di domenica 7 agosto, cui seguirà nel pomeriggio la presentazione di “Triodos”, il nuovo libro dello scrittore novese Gianni Caccia che presenterà il suo nuovo lavoro. Concluderà la giornata “Volta la Carta”, il concerto della Corale Alta Val Borbera. Il programma completo della giornata su: http://www.giornale7.it/una-domenica-est…a-cabella-ligure/ ‎



Le bellezze della Valle si scoprono ad Albera

Il sagrato della chiesa di San Giovanni Battista ad Albera Ligure, ospiterà domenica 7 agosto alle 21, la presentazione del libro “Figino e Alta Val Borbera nella storia”. All’incontro realizzato dalla Pro loco in collaborazione con il Centro Studi In Novitate di Novi Ligure, sarà presente l’autore Alberto Ramasso.