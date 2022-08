delle viti con un conseguente ritardo dell’invaiatura rispetto agli anni precedenti, situazione

che si è in parte risolta con le precipitazioni della scorsa settimana.

Rispetto alle annate precedenti, si evidenzia un anticipo della raccolta delle uve bianche

(Chardonnay) di 5-6 giorni con le prime operazioni di raccolta che inizieranno

presumibilmente intorno al 25 agosto.

Si registra comunque un calo di produzione generalizzato indotto dalla siccità.

NOVESE / GAVIESE

Per quanto riguarda la situazione nel Novese e Gaviese si preannuncia una vendemmia anticipata di circa 10 giorni, se non si avranno variazioni sostanziali delle condizioni meteorologiche. Alcune aziende si stanno già muovendo per assumere il personale occupato in vendemmia per fine agosto. Si presume un inizio vendemmia, in base alle diverse zone di produzione, da fine agosto ai primi giorni di settembre.

TORTONESE

Anche nel Tortonese è prevista una vendemmia anticipata di circa 10 giorni rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda i vini bianchi in particolare, l’inizio della raccolta è fissato per fine agosto, fatta eccezione per il Timorasso la cui vendemmia è prevista entro la prima decade di settembre. Si prospettano rese inferiori a causa della siccità e degli eventi calamitosi eccezionali che hanno interessato questa zona.