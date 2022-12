Un lungo week-end prenatalizio a Serravalle Scrivia.

Il primo appuntamento è in calendario venerdì 16 dicembre, alle 17.00, in Biblioteca con l’elegante e suggestivo “Buon Compleanno zia Jane. 200 anni di

amore, dolci e ironia”.

Un pomeriggio natalizio con l’autrice di “Orgoglio e Pregiudizio” a cura della giornalista e scrittrice Patrizia Ferrando. Il 16 dicembre del 1775 nasceva Jane Austen, un pilastro della letteratura inglese e mondiale. Il festeggiamento in suo onore della Biblioteca di Serravalle Scrivia unirà tre aspetti del molteplice fenomeno culturale che ruota attorno alla Austen: l’amore per i suoi romanzi, la curiosità per usi e costumi del suo tempo, la narrativa scritta oggi ma ambientata in epoca regency, considerata un vero sottogenere del romance. Non si presenterà un singolo libro, ma una serie di romanzi in uscita in queste settimane, autonomi ma tutti fra loro collegati.

Con due delle autrici del gruppo che ha dato vita a “La Confraternita dei Leoni”, Linda Bertasi e Barbara Riboni, la conversazione verterà sul raccontare coppie e amori, ma anche sul particolare interesse che il gruppo ha deciso di dedicare ai modi di vivere di una società che è quella che Jane Austen attraversò come donna e come scrittrice. A seguire, dolci, tazze fumanti e abiti per balli natalizi, prima di tagliare la torta, ci sarà spazio per gli amori regency di oggi.

Sabato 17, alle 17.00, in biblioteca, “Rockin’ Christmas. Raccontare il Natale da che musica è rock”, parole&musica con Roberto Paravagna .

Il musicista, scrittore ed esperto di storia della musica Roberto Paravagna, con chitarra e voce, attraverso una semplice conversazione tra amici presenti in sala, interpreterà alcune storie di Natale in musica, un po’ come raccontare questo momento in una chiave che sta a metà strada tra cantautori e rock. L’incontro sarà un’occasione per ascoltare alcuni brani della tradizione pop, rock e cantautorale riletti in chiave diversa, con alcuni nomi importanti della musica internazionale: De Andrè, i Pooh, Leonard Cohen, i Pogues, Zucchero, John Lennon.

Sempre sabato 17 dicembre, alle 21 presso il Centro Pastorale Maria Regina, uno degli eventi più attesi e amati da tutta la cittadinanza: il “Tradizionale Concerto di Natale” del Corpo Musicale Pippo Bagnasco diretto dal Maestro Giuseppe Carlone.

Il programma della serata è una sorpresa ma ecco qualche anticipazione: non mancheranno i grandi classici natalizi come Feliz Navidad e Happy Xmas e poi splendidi brani tratti dalla tradizione della musica colta (una Danza Ungherese tratta dalle composizioni di Johannes Brahms, “Il Bel Danubio Blu” di Johann Strauss) e altri pezzi famosi, non natalizi, come Bohemian Rapsody dei Queen. Il gran finale sarà con la marcia di Radetzky, come da tradizione.

Domenica 18, dalle 16.00, sempre nel Salone Maria Regina, si svolgerà una divertentissima festa per bambini, “Il Pazzo Show di Natale”, realizzata e curata da Pazza Animazione e organizzata in collaborazione con i consiglieri di minoranza Bocca e Sestito.

Per tutto il mese di dicembre, seguendo i social dell’Associazione Commercianti e Artigiani di Serravalle si potranno scoprire le date degli “Aperinatale” nei locali del paese.

(Foto: Comune di Serravalle Scrivia)