Va in contromano sul monopattino e provoca un incidente.

Non a caso in molte città i monopattini sono stati banditi; di fatto sono pericolosi, soprattutto se guidati in modo sconsiderato come è successo questa mattina a Villalvernia.

Qui un uomo imbocca via Novi Ligure in contromano sul suo monopattino e causa un incidente che avrebbe potuto avere un grave epilogo. La prontezza di riflessi del conducente dell’autovettura ha scongiurato il peggio. Dopo l’intervento dei Carabinieri, il monopattinista è stato trasportato al Pronto Soccorso di Novi Ligure per le cure del caso.