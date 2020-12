“Vieni a ritirare il tuo giocattolo”. Un’iniziativa Interact Gavi –Libarna e Croce Rossa

Che il Natale 2020 sarà un Natale particolare, lo abbiamo capito. Tutti continuano a ricordarci che dobbiamo stare attenti, niente cenoni, nessun canto attorno all’albero e per quest’anno anche la tombola va lasciata nel cassetto. Se gli adulti sono consapevoli del momento doloroso che stiamo vivendo, è più complicato spiegarlo ai bimbi. E a loro hanno pensato i i giovani del Rotary del Club Interact Gavi –Libarna e la Croce Rossa – Comitato di Vignole Borbera che hanno organizzato “Vieni a ritirare il tuo giocattolo”, un evento dedicato ai più piccini dal titolo. “Un gesto d’affetto per passare un Natale migliore”, come spiegano gli organizzatori.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 12 dicembre dalle 14 alle 18 a Cabella Ligure al Palavittoria, in Piazza della Vittoria. Domenica 13 dicembre, stesso orario, i bambini il loro giocattolo lo potranno avere a Vignole Borbera nell’Area Sagre, l’ultimo incontro si svolgerà a Borghetto Borbera il 20 dicembre, sempre dalle 14 alle 18 al centro fieristico Docup.

Nel rispetto e per la tutela dei presenti, la Croce Rossa rileverà la temperatura all’entrata.