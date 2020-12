12 dicembre: open day dell’Istituto Comprensivo Cornelio De Simoni

Sono otto i comuni in cui sono presenti le scuole che fanno capo all’Istituto Comprensivo Cornelio De Simoni: Bosio, Capriata D’Orba, Carrosio, Francavila, Gavi Ligure, San Cristoforo, Tassarolo e Voltaggio. Ora come tutti sappiamo le scuole sono chiuse ma l’Istituto le ha aperte per consentire ai genitori degli alunni e agli alunni stessi un tour virtuale per conoscere l’offerta formativa delle scuole e i docenti.

Sabato 12 dicembre, durante l’open day, sarà possibile, attraverso i link oltre a visionare le scuole, chiedere informazioni ai docenti e allo staff di dirigenza. I tour virtuali avranno durata di circa 1 ora.

Per le Scuole dell’Infanzia di Bosio, Capriata d’Orba e Voltaggio il primo tour virtuale inizierà alle 10, il secondo alle 11 . Ecco link per i singoli tour: Bosio infanzia ​https://meet.google.com/uzn-ydzp-afg – Capriata infanzia ​https://meet.google.com/mwd-axyj-vaw – Voltaggio infanzia ​https://meet.google.com/uhs-dhfb-emf

Per le Scuole Primarie di Carrosio, Gavi, Tassarolo, la partenza primo tour virtuale sarà alle 10, e alle 11 il secondo. Questi i link dei tour: Carrosio ​http://meet.google.com/isb-gtze-mcn – Gavi ​https://meet.google.com/ejn-zmij-ysw – Tassarolo ​https://​meet.google.com/chb-kggg-ese

Il primo tour della Scuola Secondaria di primo grado di Capriata, inizierà alle 9, il secondo alle 10. Per accedervi ecco il link: ​https://meet.google.com/ogv-mmms-seg

Il primo tour della Scuola Secondaria di primo grado di Gavi inizierà alle 11 mentre la , partenza del secondo tour virtuale è fissata per le 12 e terminerà alle 13. Ed ecco i link: ​https://meet.google.com/gro-jrnm-ktg