Vietato salire e scendere dal monte Tobbio fuori dai sentieri segnalati. La Regione ha approvato il nuovo regolamento per l’utilizzo e la fruizione del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, della Riserva naturale del Neirone a Gavi e del Parco naturale dell’Alta Val Borbera, a Carrega Ligure. Fra le norme previste dal documento, si prevedono multe per coloro che raggiungono la cima del monte nel Comune di Bosio senza percorrere i sentieri 401 e il 401A dal Passo degli Eremiti e gli altri indicati dal Cai e dalle Aree protette dell’Appennino Piemontese, ente gestore del Parco Capanne e delle altre due aree protette. Le sanzioni partono da un minimo di 230 euro poiché uscendo dai sentieri segnalati si causano piccole frane che nel tempo diventano sempre più grandi, danneggiando per altro i percorsi ufficiali. Il divieto di abbandono dei sentieri è stato imposto “per contrastate l’erosione e il ruscellamento indotto dal calpestio di aree soggette a rapida erosione”. “Rispettate il nuovo regolamento – dicono dalle Aree protette -: non costringete i guardiaparco a dover intervenire”.