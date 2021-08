Vignole Borbera. Al Museo Pianezza in mostra le creazioni di Raschia, Lasagna e Carrega.

Sarà inaugurata giovedì 26 agosto alle 17, la mostra nella quale saranno esposte le creazioni artigianali in rame di Paolo Raschia, i quadri del pittore Gianfranco Lasagna e i manufatti, le ricerche e reperti raccolti dal botanico Mario Carrega.

L’esposizione, organizzata dalla Biblioteca Civica Macaggi in collaborazione con il Comune di Vignole, sarà allestita nel rinnovato Museo Pianezza, situato in via Roma 14 a Vignole Borbera e sarà visibile fino al 2 settembre con orario dalle 16 alle 18.

Oltre alla mostra collettiva, sarà possibile ammirare i dipinti del maestro Marco Almaviva ospitati in modo permanente nelle sale del Museo.

Ma non è tutto. In questi mesi, mesi nella struttura museale è stata creata una sala multimediale dedicata alla trasmissione della memoria del paese con documentazioni fotografiche e video che tracciano le trasformazioni del Comune degli ultimi due secoli.

Inoltre è stata realizzata una sala riunioni, in previsione di programmare convegni ed incontri e stendere piccole pubblicazioni.

“Il paese è ricco di storia – spiegano dal Municipio – e, l’intento è quello di trasmettere la nostra identità a chi si trasferisce qui e alle generazioni più giovani, perché solo sapendo chi siamo, da dove veniamo e di quali risorse disponiamo possiamo scegliere la strada da percorrere in futuro”.