Dopo essere stato premiato lo scorso anno come “Comune riciclone”, Voltaggio quest’anno ha ricevuto il riconoscimento di “Comune Rifiuti Free”. Giovedì 14 dicembre, a Torino, Legambiente ha premiato i Comuni virtuosi, che ad un livello di raccolta superiore al 65% affiancano una produzione di rifiuto indifferenziato inferiore ai 75 Kg per abitante all’anno. A ritirare il premio per il Comune, il consigliere comunale Maria Assunta Guido (nella foto). “Al riconoscimento di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta – ricordano dal Comune -, va associata la comunicazione della Regione Piemonte del 22 novembre scorso, dalla quale risulta che Voltaggio è nell’elenco virtuoso di quei Comuni soggetti alle riduzioni del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica”. In sostanza, aumentando i rifiuti differenziati diminuiscono quelli conferiti in discarica e quindi il costo.