Voltaggio. Un tenero peluche compare misteriosamente sulla panchina di San Valentino.

La mattina di mercoledì 14 febbraio, giorno di San Valentino, la romantica panchina, allestita a Voltaggio proprio in occasione della festa degli innamorati sulle rive del torrente a Voltaggio, è stata privata del suo protagonista più dolce; un orsacchiotto bianco davvero carino. La notte precedente qualcuno ha deciso di impossessarsene. La scoperta ha lasciato l’amaro in bocca, non solo ai voltaggini. Avevamo lanciato un appello affinché l’orso fosse rimesso al suo posto. Così non è stato. Ma sorpresa! Questa mattina, venerdì 16 febbraio, una persona gentile ha deposto un tenero peluche che ha preso il posto dell’orsetto. Grazie!

La panchina di Votaggio fa parte delle 62 panchine di San Valentino sparse in 31 paesi del territorio del Basso Piemonte, realizzate su un’idea del Distretto del Novese.