Macbeth, i Teatri della Mente in scena ad  Arquata Scrivia.

La sala Soms di Arquata Scrivia in Via Libarna, ospita domenica 18 febbraio, “Macbeth. I Teatri della mente2.

La nuova produzione del Teatro della Juta rappresenta il secondo capitolo del format creato dal regista Luca Zilovich. Dopo Romeo & Giulietta, Macbeth è il nuovo spettacolo sensoriale a cui gli spettatori assistono bendati e seduti al centro dello spazio scenico, mentre attici e attori recitano in mezzo a loro.

Macbeth guida lo spettatore attraverso la tragica ascesa al potere del generale, protagonista di una delle più cruenti tragedie di Shakespeare. Il pubblico è immerso nelle atmosfere di una Scozia oscura, governata da despoti e abitata da streghe, in cui attori e spettatori daranno vita insieme allo spettacolo, i primi recitando e i secondi immaginandolo. Così il pubblico è avvolto dalla nebbia delle brughiere, percepisce il rumore delle spade, è condotto nel lato più oscuro della mente del tiranno scozzese, e percepisce la sete di potere di Lady Macbeth. Lo spettatore bendato mette in moto la sua creatività e diventa artista dello spettacolo.

I Teatri della Mente nasce dal percorso di accessibilità al teatro intrapreso dalla Compagnia Teatro della Juta e dalla esigenza di mettere sullo stesso piano di fruizione gli spettatori vedenti e non vedenti.

In scena gli attori Giacomo Bisceglie, Enrica Fieno, Lorenzo Fracchia, Michela Gatto, Giulia Maino, Fabio Martinello e Mattia Stango. Drammaturgia e regia di Luca Zilovich, Paesaggi sonori e olfattivi Enzo Ventriglia.

Lo spettacolo andrà in scena alle 18 e, in replica alle 21.