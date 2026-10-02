A Serravalle Scrivia domani, 3 ottobre, anche il personale dipendente dei centri commerciali sarà coinvolto nell’esercitazione a scala reale di evento sismico denominata “Earth Shaker”.

Un evento organizzato dal Comune, spiega l’assessore Giuseppe Sciuto, “per simulare una emergenza sismica e testare la capacita della struttura organizzativa. Saranno presenti tutte le figure previste dal piano comunale di protezione civile con il coinvolgimento di circa 100 persone. Nel corso dell’emergenza anche l’Outlet ed il Retail metteranno in atto i loro piani di emergenza“.

Durante tutta l’attività sarà messa in atto l’evacuazione di uno stabile più alcune ricerche di persone disperse nonché il controllo degli edifici maggiormente colpiti. Un’attività che verrà svolta con la partecipazione di tutti i responsabili del Comune, che attiveranno il Centro Operativo Comunale, dei militi della C.R.I. dell’Associazione Alpini e del personale della Protezione civile di Alessandria, insieme ai volontari dell’associazione Net. Pro. dalla Lombardia, oltre alla polizia locale e ai carabinieri di Serravalle.

Il via domani mattina alle 8,03.