Una giornata ricchissima di eventi a Gavi. Domani, domenica 4 ottobre, il paese della Val Lemme proporrà un mix di manifestazioni: si comincerà al mattino, dalle 10 con “Gavi – Non…la solita zuppa”, degustazione di zuppe preparate dai ristoratori in via Mameli. La pro loco proporrà dieci zuppe in gara giudicate da una giuria per premiare la zuppa regina del 2026. Una giornata all’insegna della gastronomia, accompagnata dalle bancarelle del mercato artigianale ed enogastronomico tra via Mameli e piazza Roma. In via Mazzini, fino alle 13, il Mercato contadino di Legambiente, con tanti produttori locali di ortaggi e non solo, tutti del territorio.

Per amanti della storia e della cultura, invece, appuntamento nel Forte. Come ricordano dall’associazione Amici del Forte e di Gavi, il normale percorso di visita sarà arricchito dai rievocatori in abito secentesco, “che ricostruiranno ambienti e scene di vita del Forte nel XVII secolo, l’epoca de “I Promessi Sposi”, de “I tre Moschettieri”, quando Genova era la massima potenza finanziaria a livello internazionale, come la Svizzera del XX secolo, e il Forte di Gavi era la difesa avanzata di quella che, a tutti gli effetti, era la “cassaforte dell’impero spagnolo””.

Le visite al Forte inizieranno alle 10, alle 11, alle 14, alle 15, alle 16 e alle 17.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0143 643554, dal giovedì al sabato, sempre dalle 9 alle 12.