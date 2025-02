L’amministrazione comunale di Bosio condanna ufficialmente l’atto vandalico contro i partigiani, scoperto oggi, 10 febbraio, in Liguria, su un cartello stradale che indica il sacrario della Benedicta:

“La svastica sulla segnaletica stradale per il Sacrario dei Martiri della Benedicta

riguarda tutti. È un gesto che offende tutti.

È un gesto che suscita sentimenti di indignazione e di profonda vergogna.

È un gesto che non può essere sottovalutato e non può e non deve essere

attribuito all’ignoranza. È un gesto dettato da sentimenti di arroganza e

da convinzioni di superiorità.

È un gesto che avviene nel Giorno del Ricordo,

dopo pochi giorni dalla

celebrazione del Giorno della Memoria, in vista della commemorazione

dell’eccidio della Benedicta e della ricorrenza della Liberazione dell’Italia

dalla dittatura nazifascista. È un gesto premeditato a cui deve essere

attribuito il giusto significato. E’ un gesto ignobile e vile, perpetrato al buio

da fanatici codardi. L’Amministrazione esprime la totale condanna

di questo episodio e ricorda con rispetto i partigiani fucilati e deportati“.