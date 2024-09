Carrosio: un pomeriggio con le più belle colonne sonore del cinema

Appuntamento con il Festival “Torrente di musica”, diretto da Gianluca Faragli, oggi, 15 settembre, a Carrosio, sul sagrato della chiesa parrocchiale con il concerto “The movie song”. L’orchestra della Fondazione Fossano musica alle 16 suonerà celebri brani di colonne sonore cinematografiche, come “Maniac” dal film “Flashdance”, “Your love” da “C’era una volta il West”, “I see you” da “Avatar” e “Time of my life” da “Dirty Dancing”, solo per citarne alcune.