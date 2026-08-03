Due canadair in azione per spegnere le fiamme nella pineta di Mornese

Sono arrivati nella mattinata di oggi, 3 agosto, i due canadair con i quali si punta a domare il grosso incendio scoppiato ieri nella pineta di Mornese, meta di tanti turisti e appassionati di escursionismo e dove qualche anno fa era stata installata una Big Bench, un Panchinone sul punto più panoramico della località.

Stamattina, a supporto dei vigili del fuoco e dei volontari Aib, sono intervenuti i due canadair insieme a un elicottero. I canadair caricano acqua dal Mar Ligure, davanti a Genova Voltri.

A causa dei prelievi idrici da parte dei vigili del fuoco dagli idranti di Bosio potrebbero verificarsi degli abbassamenti di pressione nell’ erogazione dell’acqua, secondo quanto scrive il Comune in un comunicato.