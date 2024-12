A livello nazionale, un terzo dei posti disponibili per il triennio di formazione in medicina generale è rimasto vacante, in Piemonte si registra una carenza di quasi mille medici di base. E’ quanto è emerso dal dibattito in Consiglio regionale a Torino.

“Abbiamo bandito una prova concorsuale dove dei 228 candidati alla prova si sono presentati solo in 127. È stato abolito il punteggio minimo delle sessanta risposte esatte per il superamento della prova e l’ammissione al corso di formazione, per cui tutti i candidati hanno superato la prova. Nelle Asl piemontesi è stato elaborato un sistema di copertura assistenziale che consiste nell’impiegare i medici del numero unico di assistenza primaria ad attività oraria, ex guardia medica, per quelle attività che normalmente sarebbero di competenza dei medici di medicina generale, come ad esempio la compilazione delle impegnative” ha detto l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, rispondendo all’interrogazione di Sarah Disabato (M5s) sulla carenza di medici di medicina generale in Piemonte.

“Si tratta di un problema esteso a tutte le aree del nostro territorio, frutto di una cattiva programmazione in relazione ai pensionamenti e al numero chiuso in Medicina, è un’emergenza nazionale che non può essere risolta solo dalla Regione, noi possiamo mitigarla” ha aggiunto l’assessore.

Negli ultimi anni, la Regione Piemonte ha subito una drastica riduzione del numero di medici di medicina generale disponibili a causa di numerosi pensionamenti non adeguatamente compensati da nuove assunzioni. Tale situazione è stata ulteriormente aggravata dal significativo incremento della popolazione anziana e delle patologie croniche, che necessitano di un’assistenza continua e territoriale.

“La situazione piemontese si caratterizza per aree specifiche, in particolare nelle zone montane e periferiche, dove la carenza di medici di medicina generale rende ancora più difficile garantire un’assistenza sanitaria adeguata e diffusa, con conseguenze gravi sul diritto alla salute di molte persone, specialmente quelle anziane e con difficoltà di mobilità” ha evidenziato Disabato.