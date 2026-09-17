Passerelle sul Neirone, che fare? Comune e Aree protette dell’Appennino piemontese hanno avviato un confronto sulla Riserva del Neirone, affidata all’ente di Bosio dalla fine dello scorso decennio ma in attesa di essere valorizzata come merita.

Finora, non è stato predisposto un piano naturalistico, necessario, come si legge sul sito della Regione, per “la pianificazione e la gestione di un’area protetta per definire le norme di tutela, salvaguardia e valorizzazione degli aspetti ambientali ed ecologici”.

I due enti si sono incontrati nelle settimane scorse per affrontare, tra l’altro, la questione del ripristino delle due passerelle. Costruite nel secolo scorso dall’imprenditore Morasso per quella che era la sua riserva di caccia, vennero utilizzate per decenni anche dai contadini di Gavi che nella valle del Neirone avevano piccoli appezzamenti con vigneti e orti, di cui ancora oggi restano importanti testimonianze come i muri a secco, costruiti per le terrazze dove si coltivava il terreno.

Spazzate via del tutto o in parte dall’alluvione del 2014, le passerelle non sono mai state ricostruite. Negli anni scorsi l’amministrazione comunale ha realizzato due passaggi in pietra nel torrente in corrispondenza dei resti delle passerelle grazie ai fondi del Gal Giarolo ma l’intervento non è stato risolutivo: basta poca acqua per rendere difficoltoso o impossibile il transito lungo quello che è uno dei sentieri più apprezzati dai gaviesi e non solo.

Resta poi il nodo del progetto della Provincia che prevede, con 600 mila euro complessivi già finanziati, interventi di carattere ambientale a Basaluzzo, Francavilla Bisio, San Cristoforo, Pasturana, Carrosio e Gavi, lungo il Lemme e due suoi affluenti, il Riasco e il Neirone. Lungo quest’ultimo torrente è prevista la rimozione delle ex passerelle pedonali su tutto il corso, da Pratolungo fino a Gavi. Sull’argomento Mario Traverso, una delle memorie storiche del paese, aveva lanciato un appello contro lo smantellamento dei resti dei passaggi pedonali all’interno della riserva (“Sono un pezzo di storia”). L’operazione al momento è sospesa per via di un ricorso al Tar da parte di una delle imprese che aveva presentato un’offerta nella gara d’appalto indetta dalla Provincia.

“Nell’incontro in municipio – spiega Gianni Repetto, vicepresidente delle Aree protette – ci siamo confrontati in particolare sul discorso delle passerelle. Ci sono da verificare alcuni aspetti sulle norme in vigore relative alla ricostruzione, soprattutto sulle altezze da rispettare. A mio avviso sarà necessario prevedere la soluzione meno impattante per la Riserva naturale e per il suo patrimonio ambientale. L’area va tutelata senz’altro, comprese le terrazze dei contadini“.

All’incontro hanno preso parte il presidente delle Aree protette, Paolo Caviglia, e i consiglieri dell’ente, oltre al sindaco Carlo Massa e all’assessore Mario Compareti.

Domenica 20 settembre, alle 14, in programma un evento per far conoscere una delle attrattive della riserva naturale, la Falesia. Con “Falesia in festa” sarà possibile fare una prova gratuita di arrampicata sulla caratteristica roccia.