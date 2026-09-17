Tra macerie e speranza democratica: a Novi si rilegge la stagione dei CLN

Ripartire dalla memoria viva della Liberazione per comprendere le radici della nostra democrazia. Con questo spirito il Comitato novese per la difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione inaugura il nuovo ciclo di attività pubbliche: l’appuntamento è fissato per martedì 22 settembre, alle 17.30, nelle sale della Biblioteca Civica. Al centro del primo incontro vi sarà una delle pagine più complesse e affascinanti del Novecento italiano: il ruolo dei Comitati di Liberazione Nazionale nella costruzione dell’Italia repubblicana. A guidare la riflessione sarà lo storico Pierangelo Lombardi, già docente dell’Università di Pavia e presidente dell’Istituto pavese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, che interverrà sul tema: «Governo dei CLN e transizione democratica dello stato tra guerra e dopoguerra (1944-1946)», in un dialogo aperto con Pier Maria Ferrando. La parabola dei CLN rappresenta il vero snodo di passaggio tra il crollo della dittatura fascista e la nascita del nuovo assetto repubblicano. In un arco di tempo relativamente breve – circa venti mesi, compresi tra l’inizio del 1944 e l’autunno del 1945 – l’Italia sperimentò il tentativo inedito di fondare uno Stato su basi del tutto nuove, animate dal basso.

Un progetto che, pur scontrandosi con inevitabili resistenze e parziali fallimenti sul piano degli assetti istituzionali definitivi, lasciò un’eredità profonda. Al di là degli esiti elettorali e degli equilibri di potere internazionali, l’incontro si propone di esplorare la vitalità di quell’esperienza: dalla composizione sociale e politica dei comitati alla fucina di una nuova classe dirigente e amministrativa, fino alla sfida di concepire forme di partecipazione e governo alternative al passato.

Protagonista della conferenza è Pierangelo Lombardi, uno dei massimi studiosi della materia. Docente a lungo di Storia contemporanea e Storia delle istituzioni presso l’ateneo pavese, Lombardi ha affiancato alla carriera accademica un intenso impegno civile e amministrativo, avendo ricoperto la carica di Sindaco di Stradella per diversi mandati (dal 1988 al 1995 e dal 2004 al 2014), città di cui oggi è assessore alla Cultura.I suoi studi hanno scandagliato a fondo il dissidentismo fascista e le scelte del secondo dopoguerra, attraverso opere di riferimento come I Cln e la ripresa della vita democratica a Pavia (1983), Democrazia al lavoro. I verbali del Cln lombardo (1983, con G. Grassi) e saggi fondamentali quali Per le patrie libertà (1990) e Il Ras e il dissidente (1998). Recentemente, in un convegno promosso a Milano dalla FIAP, lo storico è tornato proprio ad analizzare il nodo della rappresentatività e della legittimità della rete ciellenistica «tra illusione e realtà» nel travagliato passaggio tra l’aprile del ’45 e il referendum del ’46.

L’incontro di martedì pomeriggio alla Biblioteca Civica è a ingresso libero.