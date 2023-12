Anche quest’anno la Cantina Produttori del Gavi aiuterà l’ospedale infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria attraverso la Fondazione Uspidalet. Da domani, 8 dicembre, saranno disponibili nel punto vendita dell’azienda di Gavi, in via Cavalieri di Vittorio Veneto 45, 300 bottiglie di Gavi docg etichetta Primi Grappoli. L’iniziativa andrà avanti fino al 31 dicembre e servirà a raccogliere fondi per un importante progetto, Digital Pathology: grazie a uno scanner di vetrini ad altissima velocità e definizione e a un software i medici alessandrini che curano i bambini nell’ospedaletto potranno dare una diagnosi molto accurata, più precisa e veloce e condividere gli esiti con gli esperti senza dover inviare il materiale. La Fondazione Uspidalet punta a raccogliere 240 mila euro per aiutare i pazienti affetti da malattie rare, da dismotilità intestinali o con patologie ossee oltre ai i bambini colpiti da neoplasie del sistema nervoso centrale, da lesioni dei tessuti molli o sottoposti a criobiopsie per patologie infiammatorie polmonari. In un anno potranno accedere a questo progetto circa 4mila pazienti. Lo scorso anno la Cantina Produttori aveva sostenuto un altro progetto della fondazione, cioè l’acquisto di un sistema immersivo di riabilitazione avanzata. Nel 2021 l’attenzione dell’azienda del Gavi si era rivolto invece al Gaslini di Genova nella cura della fibrosi cistica infantile.