Natale nelle Valli Borbera e Spinti dall’8 al 10 dicembre.

Sono tantissime e proposte delle pro loco e delle associazioni del territorio della Val Borbera e Spinti per il fine settimana che inizia l’8 dicembre, giorno dedicato all’Immacolata, fino a domenica 10 dicembre.

Si inizia venerdì 8 dicembre a Rocchetta Ligure dove nell’androne, nel piano nobile del secentesco Palazzo Spinola e nell’adiacente via Umberto I, sarà allestito il caratteristico mercatino di Natale. Oggetti di artigianato e artistici, candele, dolci, addobbi natalizi e tanto altro, si potranno ammirare ed acquistare nei vari banchetti. A completare il mercatino prodotti enogastronomici del territorio. La giornata sarà accompagnata da canti e musica natalizia.

Sabato 9 dicembre si sale a Cabella Ligure. Qui, in piazza della Vittoria, dalle 15, si terrà la manifestazione “Accendiamo il Natale”. Come si evince dal titolo, si inizia con l’accensione dell’albero; a seguire gli elfi della Croce Rossa di Vignole distribuiranno giocattoli ai più piccini. Il pomeriggio continuerà con uno strabiliante spettacolo di giocoleria, per finire con i tanto attesi canti natalizi che vedranno protagonisti bambini di diverse nazionalità intonare i bellissimi canti intorno al grande albero di Natale. La giornata, organizzata dall’Associazione Roba da Strejie, dalla Pro Loco e dalla Croce Rossa, si concluderà con la merenda a base di cioccolata calda e dolci offerta a tutti i presenti.

Alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, si terrà il concerto di Natale della Corale Alta Val Borbera diretto da Luigina Palla e del Saint Nicholas Gospel Choir di Pozzolo Fomigaro diretto da Pietro Palenzona.

Domenica 10 dicembre, il mercatino di Natale, organizzato dal Circolo “La Baracca”, si sposterà a Vigo, bella frazione di Albera Ligure. Dalle 10 bancarelle con oggetti di artigianato e prodotti locali. Non mancheranno i laboratori a tema natalizio dedicati ai bambini. Per tutti vin brulè e cioccolata calda. La giornata sarà accompagnata dalla musica delle fisarmoniche di Alessandro e Lorenzo. Ospite d’onore Babbo Natale che arriverà con la sua slitta.

A Variana, frazione di Grondona, dall’8 al 10 dicembre, organizzata dal Circolo Culturale, dalle 10 alle 16.30, l’Arte in mostra. Creatività e mail Art nella Casa Comunale. Si replica il 15, 16 e 17 dicembre.

