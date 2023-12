Come noto, la società 15PiùEnergia srl ha presentato un progetto per la realizzazione di un impianto industriale denominato “Parco Eolico Monte Giarolo” previsto sui crinali dei monti che dividono la Val Borbera dalle Valli Curone e Staffora, quest’ultima in provincia di Pavia.

Martedì sera, nel palazzo municipale di San Sebastiano si è tenuta una riunione con gli amministratori dei Comuni alessandrini e pavesi interessati al progetto, alla quale ha partecipato Enrico Bussalino, in veste di presidente della Provincia di Alessandria. Ecco la posizione rispetto a questo deturpante progetto, degli amministratori e dello stesso Bussalino:

“Dopo una disamina del progetto e degli adempimenti richiesti agli amministratori locali, condotta dei tecnici provinciali ingegner Biorci e ingegner Platania, abbiamo unanimemente ritenuto, allo stato di valutazione attuale, il progetto proposto devastante per il territorio e di fatto irricevibile.

Mi faccio pertanto portavoce degli amministratori locali convenuti che, pur riconoscendo la necessità di una transizione energetica volta allo sfruttamento delle energie rinnovabili, desiderano sottolineare come tali progetti non possano prescindere dalla tutela e salvaguardia dell’ambiente naturale. Esprimiamo quindi la nostra totale opposizione alla realizzazione del progetto in questione, in quanto improponibile dal punto di vista ambientale ed in contrasto con le politiche di sviluppo territoriale basato prevalentemente su una forma di turismo lento e sostenibile, in linea con quanto previsto dalle strategie delle Aree Interne nonché dalle iniziative di sviluppo rurale attivate sul nostro territorio. Nella riunione si è pertanto convenuto di lavorare insieme, con il coordinamento dei tecnici provinciali, ad una nota di riscontro che evidenzi le problematiche emerse da inviare al ministero entro i termini previsti”.