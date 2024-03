Prevenzione Serena festeggia la Giornata Mondiale della Donna. L’8 marzo l’Asl.AL, tramite l’Unità di Valutazione e Organizzazione dello Screening (UVOS) e le Strutture Complesse di Radiologia di Novi Ligure, Tortona e di Casale Monferrato e Acqui Terme, organizza una serie di iniziative di promozione dello screening a favore delle donne in età compresa tra i 45 e i 75 anni, per ribadire l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore alla mammella.

Venerdì 8 Marzo, presso gli ambulatori di Radiologia di Novi Ligure, di Tortona, di Ovada, di Casale Monferrato e di Acqui Terme verrà offerta la possibilità alle donnei di eseguire una mammografia, una visita senologica e un’ecografia. Sarà, infatti, presente anche il medico chirurgo senologo che effettuerà, a chi lo desidera, una visita senologica.

Le donne potranno prenotarsi telefonando al numero 0131 306406 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.30.

È grazie alla sempre maggiore diffusione dei programmi di screening che consentono una diagnosi precoce, oltre ai progressi in ambito terapeutico, che il cancro alla mammella è oggi più curabile e guaribile.

Studi scientifici su larga scala hanno dimostrato che lo screening è in grado di ridurre la mortalità per cancro al seno del 20%-30%, ma anche il numero di tumori di stadio più avanzato, consentendo prognosi migliori con trattamenti in genere meno intensi.

Nel 2023 ASL AL ha invitato ad eseguire questo screening 30.330 donne, il 60% delle quali ha aderito sottoponendosi a mammografia.