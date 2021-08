A Costa Vescovato è tutto pronto per la prima edizione di ‘Voci dei Boschi Film Festival’ che si terrà da oggi, venerdì 6 agosto, a domenica 8 nella piazza della chiesa di San Martino, tra proiezioni di film e documentari da tutto il mondo che parlano di tradizioni, radici e amore per la terra. E inoltre degustazioni, incontri con gli autori, una camminata e anche il CineBosco, a pochi passi dal centro del paese, dove la tecnologia incontra la natura e il cinema: i QR code sui tronchi degli alberi permettono di vedere sul proprio smartphone un’anteprima dei film premiati.

Fortemente voluto e organizzato dal Comune di Costa Vescovato e dall’associazione Forestieri, il Festival vuole essere l’occasione per dare voce a realtà agricole e contadine considerate troppo spesso ‘marginali’.

“La terra si incontra e si racconta” grazie al contributo degli oltre 500 film e documentari provenienti da tutto il mondo tra i quali sono stati selezionati i vincitori che saranno premiati domani, sabato 7 agosto.

«Con “Voci dei Boschi” si intende dare ascolto e visibilità a realtà rurali che parlano delle nostre radici e che sostengono una storia fatta di cultura, tradizioni e amore per la terra – dicono gli organizzatori -. Costa Vescovato sorge sulle colline, tra i torrenti Ossona e Cornigliasca, in una terra antica dove il tempo è scandito dallo scorrere delle stagioni e dove operano, tra mille difficoltà, i veri custodi dell’ambiente e di una cultura che rischia di scomparire per sempre. Il festival vuole dare visibilità alle aree rurali interne e contribuire ad accrescere l’attrattività di una zona che merita di essere riscoperta ed apprezzata».

Molte realtà territoriali parteciperanno all’iniziativa attraverso il momento ‘Sentieri del Piacere’ aprendo le loro attività per offrire al pubblico e ai partecipanti i propri prodotti locali.

Il programma: Venerdì 6 agosto 17-19- Incontro nel bosco per la presentazione del Film Festival. Dibattito sull’insediamento rurale coordinato da Francesco Di Meglio di Nemo.

Presentazione del film Il vento fa il suo giro di Giorgio Diritti alla presenza dell’attore Giovanni Foresti

19-21-Sentieri del piacere, degustazione vini e prodotti del territorio (15 €, solo su prenotazione) presso

Azienda Agricola Ricci 3358296312

Azienda Agricola Terre di Sarizzola 3381222128

Via Appennini, 6, Sarizzola, fraz. di Costa Vescovato (AL)

21.30-Il vento fa il suo giro di Giorgio Diritti ,piazza della Chiesa, Costa Vescovato Sabato 7 agosto

Incontro nel bosco con gli autori dei corti e documentari vincitori, coordinato da Giorgio Martignoni.

19-21- Sentieri del piacere, degustazione vini e prodotti locali ( 15 €, solo su prenotazione) presso

Azienda Agricola Daglio Giovanni 3491958981

Via Montale Celli, 10, Costa Vescovato

Azienda Agricola Andrea Tirelli 3381230013 ( prenotazione il giorno prima)

Via XX Settembre, 4, Costa Vescovato

21.30 Proiezione cortometraggi e documentari vincitori
Miglior Cortometraggio: Gea, L'Ultima Mucca di Paolo Bonfadini, Irene Cotroneo, Davide Morando Miglior Documentario: Diga di Emanuele Confortin Miglior Sceneggiatura: Li Paradisi di Manuel Marini Miglior Regia": Accamora di Emanuela Muzzupappa

Miglior Cinematografia: Chal di Hamed Nobari MIGLIOR ATTORE: FIREWOOD di Ali Nasir Domenica 8 agosto Dalle 9 alle 11.30

Camminata all’acquedotto di Costa. Partenza dal comune alle 9.00 con possibilità di unirsi al gruppo a Sarizzola, presso la chiesa, alle ore 10.00. 17-19 Incontro-dibattito sui temi dell’acqua e degli acquedotti rurali, coordinato da Gianni Repetto.

19-21 Sentieri del piacere, degustazione vini e prodotti del territorio( 15 €, solo su prenotazione) presso