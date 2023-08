A Magioncalda Appennino Futuro Remoto per la Festa di San Fermo.

Appennino Futuro Remoto, il festival itinerante di musiche, luoghi e tradizioni, dopo il successo straordinario della due giorni a Carrega Ligure, arriva nella suggestiva frazione di Magioncalda con la quarta tappa. L’appuntamento è per mercoledì 9 agosto, in occasione della festa patronale di San Fermo.

Il paese, con le sue piazzette e i suoi prati, sarà il palcoscenico naturale di una giornata ricca di eventi. Si inizia alle 11,30 al mulino. Saranno i giovani di Magioncalda e il sindaco Luca Silvestri a mettere in funzione la struttura restaurata nel 2019 grazie ai fondi europei.

Tanti i laboratori organizzati, per bambini e adulti: quello di panificazione, di ance doppie da piffero con, di pirografia e di strumenti musicali realizzati con le piante del luogo.

Seguirà un pranzo con un contorno speciale di canti intorno al tavolo, premessa ideale per due concerti con “Musetta”. La formazione musicale è composta da Ettore Losini Bani e Alessandro Losini al piffero, Marion Rehinard alla musa e Davide Balletti alla fisarmonica.

Nella piazzetta del canto si formerà il cerchio delle voci di uno dei gruppi più longevi (40 anni) che propongono il Trallalero, canto a cappella tipico di Genova con propaggini anche in Appennino. Si tratta della squadra di canto popolare “A Lanterna”, diretta da Renzo Piccardo.

“Il circo delle Api” sarà invece la proposta di teatro da prato, con Sara Micol Natoli. È adatto a qualsiasi tipo di pubblico curioso di scoprire il mondo delle api, seguendo gli scompigli circensi e la narrazione di un’ape irriverente. I presenti scopriranno come nasce un’ape, cosa crea il gruppo-alveare e perché è fondamentale nell’equilibrio della natura. Lo spettacolo sarà preceduto dal prologo “Lavorare con le Api” di Alberto Reale, il quale parlerà della sua professione di custode delle api, dei suoi significati e implicazioni. I partecipanti potranno cimentarsi pure nei giochi di ruolo guidati da Ruben Franceschi e Simone Damonte.

Inoltre è prevista un’escursione gratuita con obbligo di prenotazione con partenza da Vegni alle 9,30 bivio in strada comunale per Vegni/sentiero 241. Per informazioni: [email protected]

Partirà sempre da Vegni ma alle 10,00 il percorso in e-bike. Per noleggio e-bike email, [email protected]

“Il successo dei primi appuntamenti del Festival – spiega il Sindaco Luca Silvestri – fanno ben sperare che la formula per invitare a scoprire il nostro territorio sia quella giusta. L’obiettivo del bando è contrastare lo spopolamento, per far sì che Carrega e le sue frazioni si popolino non solamente due settimane all’anno ma che l’affluenza aumenti anche nel corso degli altri mesi sia per chi possiede una seconda casa e sia per i turisti che arrivano da fuori. Vogliamo creare nuove sinergie economiche per fare in modo che in futuro qualcuno possa venire qui ad aprire la propria attività. Per il progetto dell’albergo diffuso, la chiusura dei lavori è prevista nel 2025. Lo spettacolo di Maurizio Lastrico, dei Marlene Kuntz e di tutti gli altri artisti e artigiani ci aiutano a dare visibilità e per porre l’accento sul problema della frana che ci condiziona ormai da troppo tempo obbligandoci a un lavoro molto impegnativo, anche dal punto di vista della comunicazione, per chi ci vuole raggiungere e per chi lavora all’organizzazione”.

Per raggiungere Magioncalda, a causa della presenza di una frana sulla SP 147, si deve percorrere la viabilità ligure lungo la SP 16 .

Sono numerose le collaborazioni, i partner e i patrocini degli enti e associazioni del territorio, consultabili sul sito web ufficiale www.appenninofuturoremoto.it

Per informazioni e dettagli sulle modalità di partecipazione Tel 3772748083 [email protected]