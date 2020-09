A Novi e a Gavi, due libri e due aperitivi

Prosegue domani , mercoledì 16 settembre l’iniziativa culturale “Aperitivi d’autore” Questa settimana al Bar Marenco ospite sarà Domenico Del Coco con il suo libro “I ragazzi della guerra a Vukovar“. Tra le macerie della città croata, i due giovani protagonisti, Ljubomir e Marjia, vittime della barbarie degli adulti, rischiano a loro volta di farsi inquinare per sempre dalla violenza dei loro carnefici: due destini che si incrociano, lottano insieme per la sopravvivenza, cadono negli inferi, si perdono e, poi, si rialzano in “mondi” diversi. Con una narrazione schietta, senza sconti, Domenico Del Coco ci accompagna attraverso la storia di una generazione calpestata.

L’appuntamento, come sempre è alle 18.30, ma l’autore sarà presente tutto il giorno alla Mondadori Bookstore Novi Ligure per incontrare i lettori.

Modera l’incontro il giornalista Andrea Vignoli.

Giovedì 17 settembre, sempre alle 18.30, “l’aperitivo” si posta a Il Poggio di Gavi dove per “Un libro tra i filari” sarà presentato “Viaggio nell’antica Dertona” con l’autrice Fiammetta Merlo e Andrea Vignoli. Ad accompagnare la presentazione sarà il Timorasso dei vigneti Repetto.

I libri sono editi da Edizioni Epoké.