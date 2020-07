Violento nubifragio ieri sera, venerdì 3 luglio, tra le 20 e le 22, con raffiche di vento, grandine, tuoni e fulmini sulla città, la collina e su tutto il Tortonese. Oltre a cantine, cortili, garage, seminterrati, ha colpito anche il centro cittadino, in particolare piazza Duomo e i portici, allagando diversi negozi. Le fogne infatti non riuscivano a smaltire tutta la pioggia che continuava a cadere.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Tortona e altre due squadre della provincia sono stati impegnati per tutta la notte anche per alberi divelti e rami caduti sulle strade che bloccavano il traffico, pali Enel e Telecom crollati o pericolanti. Centinaia le chiamate al centralino e i pompieri hanno dovuto stabilire priorità di interventi partendo da quelli di maggiore urgenza.

Gravi danni si sono registrati anche sulla collina e alla periferia di Tortona: in strada Valle, strada Levante Castello e Virgo Potens rami e alberi sono caduti sulla carreggiata impedendo ai residenti di rientrare a casa. Allagati anche i sottopassaggi cittadini e la zona ex Liebig, dove è uscita la roggia comunale. Nelle case popolari di via Brighenti, dove l’acqua si è infiltrata dal tetto entrando negli appartamenti dell’ultimo piano e nel vano scale.

Allagato il sottopasso di corso Alessandria dove due anziani hanno abbandonato l’auto (nella foto a sinistra di Giuseppe Vargas) poco prima che finisse sommersa dall’acqua. E’ stata una giovane, che ha subito capito la pericolosità della situazione, a convincerli a uscire dal veicolo rimasto bloccato nel sottopasso allagato. Gli anziani erano spaventati dall’intensità della pioggia e del vento e non volevano uscire, ma alla fine, sentendo le grida della ragazza, si sono decisi: appena in tempo per aprire le portiere. Il sottopasso in via Baxilio, anch’esso allagato e chiuso temporaneamente, adesso è libero.

Il cortile della casa di riposo Cora Kennedy è stato invaso dall’acqua che arrivava dalla collina. Allagamenti a Città Giardino in particolare via Guala, e in corso Repubblica. In generale interventi dei vigili del fuoco, polizia municipale e protezione civile per alcuni rami e alberi caduti soprattutto in zona collinare. Allagati i seminterrati del Piccolo Cottolengo e della Casa Madre delle Suore orionine. Segnalati allagamenti anche in ospedale nel reparto di Radiologia che si trova nel seminterrato.

Ieri sera il sindaco Federico Chiodi ha aperto il Coc, Centro operativo comunale. Dalla Protezione Civile di Alessandria stamattina sono arrivati alcuni mezzi per aiutare nel pompaggio dell’acqua. Adesso la situazione è sotto controllo, ma si contano i danni.

Nel Tortonese la violenta scarica d’acqua ha investito anche le colture e i vigneti con grappoli rovinati e foglie bucate dalla grandine. I tecnici delle associazioni di categoria stanno constatando i danni nelle aziende, nei prossimi giorni si avrà un quadro completo della situazione.

Le foto di rami e alberi caduti sono di Maria Visciglia.