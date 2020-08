A Volpedo e Montacuto depositate le liste per le elezioni di settembre

Sabato sono state depositate le liste in vista delle amministrative del 20 e 21 settembre.

A Volpedo, 1.186 abitanti, si presenta Elisa Giardini, 27 anni, la candidata più giovane della provincia, che come vice ha ricoperto le funzioni di sindaco dopo la scomparsa, a San Silvestro, di Giancarlo Caldone, in carica dal 2009. La lista si chiama «Il Paese» e il gruppo è lo stesso, è stato solo aggiunto un nome per sostituire Caldone. Si ricandida anche Pier Angelo Rosa, 79 anni, dipendente comunale per 40 anni e sindaco del paese dal 1999 al 2009, che guida la lista civica «Rosa Pier Angelo sindaco di Volpedo».

Si era presentato anche a maggio 2019 e nelle tornate precedenti, sempre sconfitto da Caldone.

Tre liste per Montacuto, 251 abitanti. Si candida il

consigliere uscente Piero Frascaroli, 61 anni, consulente tributario, responsabile di un centro di elaborazione dati a Tortona.

Guida la lista «Stretta di mano», di continuità con l’attuale amministrazione guidata da Giovanni Ferrari che dopo tre mandati non può più presentarsi.

Altro candidato sindaco è Marco Zanotti, 52 anni, dipendente della 5Valli Servizi, con una lista di giovani, «Insieme per rinascere».

E’ stata presentata anche una lista di disturbo de «L’Altra Italia» guidata dalla pavese Silvana Zaninello, 42 anni, con candidati per la maggior parte di Foggia.