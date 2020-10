Ai Campionissimi l’ultima tappa del “Lavagnino – Musica e Cinema”.

L’evento è in programma per sabato 24 ottobre

Sarà la sala degli schermi del museo dei Campionissimi di Novi Ligure ad ospitare l’ultima tappa del festival Internazionale A.F.Lavagnino “Musica e Cinema”.

“Musica per film, le note dell’ anima” è titolo della serata in calendario per sabato 24 ottobre alle 21, durante la quale l’Orchestra Classica di Alessandria eseguirà una carrellata di brani scritti da compositori italiani che, dagli anni 50 ad oggi hanno segnato con indimenticabili melodie la storia del cinema.

Oltre a brani di Angelo Francesco Lavagnino, cui è dedicato il festival, ascolteremo i temi che hanno accompagnato gli esilaranti dialoghi tra Don Camillo e Peppone, composti da Alessandro Cicognini; le note struggenti de “La vita è bella”, del premio Oscar Nicola Piovani, e de “Il Padrino di Nino Rota, autore anche de “La strada”. E poi “Amici miei” di Carlo Rustichelli, “Nell’ anno del signore, Roma nun fa la stupida stasera, Telefoni Bianchi” di Armando Trovajoli, “Il buono il brutto e il cattivo, La leggenda del pianista sull’ oceano” del grande Ennio Morricone.

Ospite della serata sarà il compositore e direttore d’ orchestra Andrea Morricone, figlio di Ennio recentemente scomparso, il quale riceverà il “Lavagnino composer Award 2020″.

Andrea Morricone ha iniziato gli studi musicali sotto la guida del padre Ennio e in seguito al Conservatorio di Santa Cecilia in Roma Composizione e direzione d’ orchestra. Come compositore per film, inizia ufficialmente nel 1988, con la sua collaborazione insieme al padre alla realizzazione della colonna sonora del film “Nuovo cinema paradiso” di Giuseppe Tornatore. È autore inoltre di numerose colonne sonore: L’ industriale, L’ inchiesta, Maria Goretti, Una storia americana, Ultimo, Raul- diritto di uccidere , Stanno tutti bene etc!

La serata sarà presentata da Luciano Tirelli.

L ‘ingresso è offerta a favore del Rotary Club Gavi -Libarna per un service sul territorio

È necessaria la prenotazione alla mail [email protected]. entro le ore 12 di sabato 24 ottobre. I restanti posti saranno assegnati la sera del concerto fino a esaurimento.