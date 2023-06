Al San Giacomo di Novi Ligure c’è un nuovo mammografo digitale.

Nel reparto di Radiologia dell’Ospedale di Novi Ligure, diretto dal dottor Roberto Pastorino, è attivo un nuovo mammografo digitale di ultima generazione con caratteristiche innovative che consente l’esecuzione, su unica piattaforma, di una moltitudine di procedure diagnostiche di altissimo livello.

La piattaforma è dotata di console per lo studio mammografico mediante tecnica 2D e 3D della mammella. Questa apparecchiatura offre un sistema avanzato e innovativo in grado di eseguire esami di tomosintesi mammaria e di generare immagini digitali a campo pieno (FFDM-Full Field Digital Mammography) con angolo di acquisizione massima di 90 °. La tecnica di Tomosintesi riduce i problemi causati dalla sovrapposizione dei tessuti e consente l’individuazione di lesioni di piccole dimensioni che possono talvolta non essere facilmente identificabili con la tecnica 2D.

Inoltre, il nuovo mammografo offre la possibilità di esecuzione di Mammografia Spettrale Dual Energy con Mezzo di Contrasto (CESM). Questa metodica, permette, come nella risonanza magnetica, di identificare aree che captano il mezzo di contrasto, tipica espressione di neoangiogenesi tumorale.

Grazie ai componenti tecnologicamente avanzati, si assicura, nel corso dell’esecuzione dell’esame, una minore forza di compressione che riduce la percezione di dolore offrendo più “confort” al paziente. Inoltre, si ottiene un’eccellente qualità d’immagine con una minor dose di radiazione erogata durante ogni applicazione operativa.

L’equipe della Radiologia Senologica di Novi Ligure è formata da personale tecnico addestrato, da Medici Radiologi (dottoressa Rosibeth Dasilva, dottoressa Chiara Sciaccaluga e dottoressa Mariangela Cava) e dal Chirurgo Senologo dottor Pier Carlo Rassu.