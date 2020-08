E’ stata la maestra di tanti gaviesi nella scuola elementare, ricordata da tutti con affetto ma anche una donna impegnata a favore degli anziani. Per questo i familiari di Elsa Cassano, nata nel 1936 e scomparsa nel 2009, domani, 27 agosto, alle 18,45, al santuario della Madonna della Guardia di Gavi riceveranno il premio Padre Giovanni Rossi. Ecco la motivazione: “Così mamma come maestra e così maestra come mamma”. Questa era Elsa, che ha voluto e saputo trasformare la sua vita in un dono per gli altri: per i tanti piccoli e gli anziani che ha incontrato nel suo cammino, dei quali si è presa cura con amore, dedizione e generosità. Persona di grande statura morale e di grande onestà intellettuale, raro esempio di carità cristiana e di forza interiore, ricordiamo il Vicepresidente della Fondazione “Padre Rossi” con affetto e ammirazione”.

Insieme alla maestra Elsa, sarà premiato Carlo Traverso, ex dipendente comunale addetto all’acquedotto ma soprattutto grande figura del volontariato gaviese in tanti ruoli, come ricorda la motivazione del suo premio: “Per la lunga opera di volontariato svolta con umiltà, spirito di servizio e costante dedizione in vari ambiti sociali quale barelliere OFTAL, donatore AVIS, milite della Croce Rossa Italiana, Presidente dell’Asilo Infantile Principe Oddone, amico del Santuario di N. S. della Guardia di Gavi. Grazie di cuore, Carlo!”. Toccherà poi a Padre Fausto Bartocci dei Figli di Santa Maria Immacolata, personaggio importante per il santuario e per la parrocchia di Bosio. Infine, un altro premio alla memoria a Padre Alessando Guido (1919-2016), di Bosio, sacerdote per 70 anni in Argentina e Cile. Venerdì, invece, alla stessa ora, sarà presentato il restauro dell’organo Allievi Bianchi del santuario con un concerto di musiche di Schubert e Bach. I lavori su questo strumento musicale risalente a fine ‘800 sono stati eseguiti grazie ai contributi della Fondazione Crt (16mila euro) e della Fondazione Cral (5 mila) nonché dei fedeli e dei soci della Fondazione Padre Rossi, che si sta ancora prodigando per coprire l’intera spesa. Sempre venerdì sarà presentato il libro di Padre Bartocci dal titolo “Il Santuario Madonna della Guardia”.